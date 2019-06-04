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В Евросоюзе ввели первые в мире правила пользования дронами

В Евросоюзе ввели первые в мире правила пользования дронами

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) подготовило набор правил пользования дронами и Европейский союз стал первым регионом в мире, в котором прописаны такие правила.

Такой шаг, в частности, позволит предотвратить такие происшествия, как в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда работа аэровокзалов была приостановлена из-за того, что дроны залетели на их территории. Тогда часть рейсов пришлось приостановить.

“Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе”, – заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

В частности, начиная с июня 2020 года операторы беспилотников обязаны зарегистрироваться в стране ЕС и зарегистрировать каждый беспилотник. В правилах указывается, что таким образом создается безопасная, защищенная и стабильная деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования.

По материалам РБК-Украина
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