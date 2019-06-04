В Пенсионном фонде рассказали обо всех вариантах получения электронного пенсионного удостоверения

Электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) – это документ, который пенсионеры используют в качестве пенсионного удостоверения и банковской карты.
Об этом сообщает Пенсионный фонд на своей странице в facebook.
Кто выдает Электронное пенсионное удостоверение – банк, который и определяет срок его действия как банковской карты.
ЭПУ как банковскую карту выпускают уже три года и фактически приближается конечный срок ее действия.
ЭПУ как банковская карта, требующая замены, будет действовать до получения новой.
Срок действия в качестве пенсионного удостоверения в основном бессрочный (например, если пенсионер получает пенсию по возрасту).
В частности, это касается пенсий в связи с инвалидностью, которые назначают на период установления инвалидности, или пенсий в связи с потерей кормильца, назначаемые по достижении получателем определенного возраста.
Если было потеряно или повреждено – в таком случае пенсионер должен обратиться с заявлением в учреждение банка, в котором этот документ был получен.
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