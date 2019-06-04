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В Пенсионном фонде рассказали обо всех вариантах получения электронного пенсионного удостоверения

В Пенсионном фонде рассказали обо всех вариантах получения электронного пенсионного удостоверения

Электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) – это документ, который пенсионеры используют в качестве пенсионного удостоверения и банковской карты.

Об этом сообщает Пенсионный фонд на своей странице в facebook.

Кто выдает Электронное пенсионное удостоверение – банк, который и определяет срок его действия как банковской карты.
 
ЭПУ как банковскую карту выпускают уже три года и фактически приближается конечный срок ее действия.

ЭПУ как банковская карта, требующая замены, будет действовать до получения новой.

Срок действия в качестве пенсионного удостоверения в основном бессрочный (например, если пенсионер получает пенсию по возрасту).

  • Обновление удостоверения происходит автоматически: за два месяца до окончания срока действия ЭПУ в качестве банковской карты, банк информирует Пенсионный фонд.
  • Фонд инициирует переизготовление соответствующих документов, направляет в Ощадбанк.
  • Ощадбанк распределяет обновленные ЭПУ в свои отделения.
  • Пенсионер получает от Ощадбанка СМС-сообщение с информацией о номере отделения и дне, когда можно получить новое ЭПУ.
  • А также в случае окончания срока действия ЭПУ именно в качестве пенсионного удостоверения, то есть когда пенсия была назначена на определенный срок.

В частности, это касается пенсий в связи с инвалидностью, которые назначают на период установления инвалидности, или пенсий в связи с потерей кормильца, назначаемые по достижении получателем определенного возраста.

Если было потеряно или повреждено – в таком случае пенсионер должен обратиться с заявлением в учреждение банка, в котором этот документ был получен.

По материалам Finance.UA
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