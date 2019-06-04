Аграриям компенсировали 131 миллион стоимости сельхозтехники

По состоянию на 10 июня украинским аграриям начислено 131,4 млн грн частичной компенсации стоимости за покупку техники и оборудования отечественного производства за период декабрь 2018 и январь-апрель 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Такая информация поступила в Минагрополитики от 10 уполномоченных банков – Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен банк Аваль, Южный, Банк инвестиций и сбережений, ПУМБанк, Индустриалбанк, Кредобанк.

В целом, сумма средств, подлежащих частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства, составляет 174,6 млн грн.

За указанный период программой воспользовалось 1513 сельскохозяйственных товаропроизводителя, в том числе 773 фермерских хозяйства, которыми приобретено 2583 единиц техники и оборудования.

Перечень отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования включает 11374 наименования техники и оборудования от 163 заводов-производителей.