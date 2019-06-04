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Украинцев ждут новые программы по утеплению домов

Украинцев ждут новые программы по утеплению домов

Фонд энергоэффективности, который сейчас функционирует в тестовом режиме, полноценно заработает в Украине уже с сентября 2019 года. Об этом заявила руководительница программы IFC “Энергоэффективность в Украине” Май Нгуен.

В частности, Фонд займется выделением грантов на повышение энергоэффективности домов. Нгуен отметила, что если так называемые “теплые кредиты”, программа по которым уже запущена в Украине, покрывают только стоимость материалов, то гранты будут финансировать и сами работы по утеплению.

“Программу “теплых кредитов” использовали как тестер для банков по работе с ОСМД (объединениями собственников многоквартирных домов. – Ред.). Грантовая программа предусматривает, что грант идет частично от правительства Украины, частично – от доноров. Если в проекте по теплым кредитам были только материалы, то в этом все – и работы, и материалы. Новая программа предназначена, чтобы энергоэффективность внедрили более комплексно. В этом проекте сначала делается аудит до работ, потом еще один аудит – в конце работы. Все подсчитывается и аудит обязателен, чего в теплых кредитах не требовалось”, – объяснила Нгуен.

По материалам Сегодня
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