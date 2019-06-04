Лучшие электрокары по запасу хода (таблица)

Британские автолюбители провели эксперимент, составив список из 15 электромобилей с наибольшим запасом хода. Правда, в итоговый рейтинг не стали включать Tesla Model 3, поскольку авто лишь совсем недавно поступило в продажу на британском рынке. Фактически у исследователей попросту не было возможности протестировать самую дешевую из выпускаемых корпорацией Илона маска машину, сообщает Autogeek.

Также в рейтинге отсутствует и Chevrolet Bolt, который в Великобритании сейчас недоступен. Но по данным американских специалистов, гипотетически он оказался бы в первой пятерке списка, так как способен проезжать на одном заряде 380 км.



Победителем оказался корейский кроссовер Hyundai Kona с батареей на 64 кВт⋅ч. Который от зарядки к зарядке в «боевых» условиях может проехать 417 км.