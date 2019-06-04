Bentley показала "бюджетный" седан Flying Spur (фото)

Автопроизводитель Bentley раскрыл внешность нового поколения “бюджетного” седана Flying Spur. По своим характеристикам новинка опережает немецких конкурентов, среди которых Porsche Panamera и Mercedes-AMG S-Class.

Об этом пишет Motor1.

Автомобиль достигает в длину 5,3 метра, в ширину – 1,96 метра, а в высоту – 1,49 метра. Вес Flying Spur составляет 2,5 тонны.

Дизайн отличается крупной решеткой радиатора, а также оптикой в стиле нынешнего Continental GT.

Фары у автомобиля матричные с “эффектом хрусталя”. Диаметр колесных дисков достигает 22 дюймов.

Создатель использовал в седане алюминий и композитные материалы. Он является первым серийным автомобилем производителя, оснащенным электронным рулевым управлением всех четырех колес.

Мощность мотора достигает 635 л.с. и 900 Нм. До “сотни” авто разгоняется за 3,8 секунды, при этом максимальная скорость составляет 333 км/час.