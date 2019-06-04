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Bentley показала "бюджетный" седан Flying Spur (фото)

Bentley показала "бюджетный" седан Flying Spur (фото)

Автопроизводитель Bentley раскрыл внешность нового поколения “бюджетного” седана Flying Spur. По своим характеристикам новинка опережает немецких конкурентов, среди которых Porsche Panamera и Mercedes-AMG S-Class.

Об этом пишет Motor1.

Автомобиль достигает в длину 5,3 метра, в ширину – 1,96 метра, а в высоту – 1,49 метра. Вес Flying Spur составляет 2,5 тонны.

Дизайн отличается крупной решеткой радиатора, а также оптикой в стиле нынешнего Continental GT.

Фары у автомобиля матричные с “эффектом хрусталя”. Диаметр колесных дисков достигает 22 дюймов.

Создатель использовал в седане алюминий и композитные материалы. Он является первым серийным автомобилем производителя, оснащенным электронным рулевым управлением всех четырех колес.

Мощность мотора достигает 635 л.с. и 900 Нм. До “сотни” авто разгоняется за 3,8 секунды, при этом максимальная скорость составляет 333 км/час.

По материалам Корреспондент.net
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