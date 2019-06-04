Bentley показала "бюджетный" седан Flying Spur (фото)

Автопроизводитель Bentley раскрыл внешность нового поколения “бюджетного” седана Flying Spur. По своим характеристикам новинка опережает немецких конкурентов, среди которых Porsche Panamera и Mercedes-AMG S-Class.
Об этом пишет Motor1.
Автомобиль достигает в длину 5,3 метра, в ширину – 1,96 метра, а в высоту – 1,49 метра. Вес Flying Spur составляет 2,5 тонны.
Дизайн отличается крупной решеткой радиатора, а также оптикой в стиле нынешнего Continental GT.
Фары у автомобиля матричные с “эффектом хрусталя”. Диаметр колесных дисков достигает 22 дюймов.
Создатель использовал в седане алюминий и композитные материалы. Он является первым серийным автомобилем производителя, оснащенным электронным рулевым управлением всех четырех колес.
Мощность мотора достигает 635 л.с. и 900 Нм. До “сотни” авто разгоняется за 3,8 секунды, при этом максимальная скорость составляет 333 км/час.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина установила новый рекорд по импорту пальмового маслаВчера, 05:04 - 2332 11
Украина сможет вступить в Евросоюз в 2025-2027 гг. – ПарубийПозавчера, 21:36 - 872 11
"Слуга народа" планирует оптимизировать жилищно-коммунальные тарифыПозавчера, 21:01 - 3293 9
У ФЛП есть долг по ЕСВ: можно ли рассрочить задолженностьВчера, 08:30 - 1376 6
Только треть украинцев отдыхает за границей (инфографика)Вчера, 13:08 - 1018 5
С 1 июля вырастет стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты (инфографика)Вчера, 09:04 - 12891 3
Такого нет ни у кого: Гороховский рассказал о динамическом CVC2 для карт monobankВчера, 11:01 - 9188 2
Межбанк: взлет курса - что пошло не так на межбанкеВчера, 18:15 - 2767
Skoda представила кроссовер для велосипедистов (фото)Вчера, 03:30 - 2752
Билеты от 5 евро: автобусный лоукостер FlixBus вышел на украинский рынокВчера, 15:13 - 2725 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1279
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1108
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6333 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1656
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5425 9