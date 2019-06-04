IBM начала процесс очередных увольнений

Оптимизация бизнеса привела к массовым и регулярным сокращениям работников IBM, и этот процесс продолжается до сих пор.
В скором времени будет сокращено около 0,5 % сотрудников компании с текущим штатом 340 000.
Тем самым будут уволены около 1700 человек. Не самая большая цифра за последние годы. В 2015 году IBM уволила около 70 000 человек. В 2016 работы лишились ещё свыше 10 000 сотрудников компании, а в 2017 к ним добавилось ещё 5000. В компании IBM, кстати, новые увольнения не считают сокращением штата. Руководство компании говорит о замещении старых специальностей новыми, соответствующими моменту и возникновению новых областей в бизнесе. В подтверждение этого тезиса сайт компании располагает списком с 7705 открытыми вакансиями.
Возможно, IBM выбрала правильную стратегию. С начала 2019 года акции компании выросли в цене на 16%, хотя выручка за первый квартал не оправдала ожиданий аналитиков. Новой точкой роста компании должно стать поглощение бизнеса компании Red Hat. Покупка Red Hat обошлась IBM в $34 млрд и будет завершена в течение второй половины этого года. Деятельность Red Hat увеличит поступления IBM от такого вида деятельности, как предоставление гибридных облачных услуг. У IBM есть более сильные и удачливые конкуренты в лице Amazon, Google и Microsoft. Покупка Red Hat должна перетянуть к IBM часть бизнеса конкурентов. Это потребует расширить штат IBM новыми специальностями.
По мнению президента и исполнительного директора IBM Джинни Рометти, искусственный интеллект изменит абсолютно все виды специальностей, и эта трансформация уже началась.
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