0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Американцы отправят на Марс вертолет

Американцы отправят на Марс вертолет

Предназначенный для полетов на Марсе вертолет успешно прошел все испытания и готов к отправке на красную планету.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Mars Helicopter американского космического агенства может стать первым в истории аппаратом, который взлетит в атмосфере другой планеты.

Целью ученых, разработавших аппарат, является желание доказать, что на Марсе возможно летать. Это откроет путь для дальнейших исследований.

Отправить на Марс аппарат планируется в 2020 году. Вертолет представляет собой электрический дрон, подъемную силу которому обеспечит не реактивная струя, а воздушный винт.

Весит аппарат 1,8 кг. Он оснащен двумя винтами и солнечными батареями. Лопасти его винтов способны вращаться со скоростью около 3000 оборотов в минуту.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.