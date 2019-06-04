Американцы отправят на Марс вертолет

Предназначенный для полетов на Марсе вертолет успешно прошел все испытания и готов к отправке на красную планету.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Mars Helicopter американского космического агенства может стать первым в истории аппаратом, который взлетит в атмосфере другой планеты.

Целью ученых, разработавших аппарат, является желание доказать, что на Марсе возможно летать. Это откроет путь для дальнейших исследований.

Отправить на Марс аппарат планируется в 2020 году. Вертолет представляет собой электрический дрон, подъемную силу которому обеспечит не реактивная струя, а воздушный винт.

Весит аппарат 1,8 кг. Он оснащен двумя винтами и солнечными батареями. Лопасти его винтов способны вращаться со скоростью около 3000 оборотов в минуту.