Американцы отправят на Марс вертолет

Предназначенный для полетов на Марсе вертолет успешно прошел все испытания и готов к отправке на красную планету.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Mars Helicopter американского космического агенства может стать первым в истории аппаратом, который взлетит в атмосфере другой планеты.
Целью ученых, разработавших аппарат, является желание доказать, что на Марсе возможно летать. Это откроет путь для дальнейших исследований.
Отправить на Марс аппарат планируется в 2020 году. Вертолет представляет собой электрический дрон, подъемную силу которому обеспечит не реактивная струя, а воздушный винт.
Весит аппарат 1,8 кг. Он оснащен двумя винтами и солнечными батареями. Лопасти его винтов способны вращаться со скоростью около 3000 оборотов в минуту.
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