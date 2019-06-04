В браузере Mozilla Firefox появятся платные услуги

Один из самых популярных браузеров в мире Mozilla Firefox вскоре получит платные услуги премиум-класса.
Об этом заявил генеральный директор Mozilla Крис Берд в интервью немецкому изданию T3N, передает Сегодня.
Берд подчеркнул, что платные функции появятся в октябре этого года.
В платной версии пользователям будут предоставлены слуги VPN, а также увеличенный объем облачного хранилища Firefox Send. В то же время директор Mozilla успокоил преданных фанатов браузера – существующие возможности останутся бесплатными, а платные возможности будут опциональными.
В октябре 2018 года ProtonVPN объявила о партнерстве с Mozilla в качестве эксперимента по охвату более широкой аудитории. Служба виртуальной частной сети заявила, что если все пойдет хорошо, “мы можем предложить ProtonVPN более 300 миллионам пользователей Firefox”.
Стоимость подписки VPN неизвестна. Сообщается лишь, что небольшой объем и пропускная способность в Firefox будет предоставляться бесплатно. Похоже, что у пользователей браузера будет два варианта: ничего не платить и получать слабую пропускную способность VPN, в то время как желающие получить максимум могут доплатить.
Стоит отметить, что Mozilla будет достаточно сложно убедить пользователей заплатить за дополнительные возможности браузера. К примеру, многие облачные хранилища предлагают достаточно места для хранения большого объема информации, а у ближайшего конкурента Opera встроенный VPN предоставляется бесплатно и с безлимитным трафиком.
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