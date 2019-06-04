Социалку в Украине отдадут в частные руки

Министерство социальной политики вынуждено констатировать, что местные власти слишком медленно реализуют запущенную еще в 2013 году программу социального заказа, в рамках которой последние получили право привлекать для оказания соцуслуг украинцам частные компании и ФЛП.

Так, в 2017 году лишь 8 областей провели соответствующие закупки на сумму всего около 2,5 млн. грн. А за год до того процедуру прошли в 4-х регионах Украины всего на 800 тыс. грн.

Учитывая этот факт, а также изменения, которые депутаты внесли в закон «О социальных услугах» в начале этого года, чиновники разработали и обнародовали 10 июня на официальном сайте проект правительственного постановления, который устанавливает новый порядок привлечения частников к оказанию соцуслуг населению за бюджетные средства.

В частности, он запускает механизм компенсации затрат, которые несут компании-поставщики, из госбюджета. Выбирать последние местные власти должны будут на открытых конкурсах, предварительно опубликовав детали заказа, включая тип услуги, срок ее предоставления и количество получателей.

А чтобы не отбить охоту у потенциальных подрядчиков, правительство намерено внести изменения в другое свое постановление, и разрешить местным властям оплачивать поставщикам до 50% стоимости оказываемых услуг авансом, а не по факту их оказания.