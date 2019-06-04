Сколько украинцев посетили Европу за 2 года

Два года назад, 11 июня 2017 года, украинцы получили право ездить в страны ЕС без предварительного получения визы.
За этот период суммарно наши соотечественники совершили 42,6 млн поездок в Европу.
Такие данные дает МИД.
Наибольшее количество наших соотечественников – более 1 млн человек – пересекли границу с Польшей.
Авиа – 1 000 000 украинцев.
Морем – около 500 человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Хакеры взломали онлайн-обменник валют - вывели сотни тысяч гривенВчера, 14:18 - 963 6
Индия решила построить собственную космическую станциюВчера, 23:03 - 184 3
КСУ признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУВчера, 13:06 - 1377 3
Украинцы начали забирать деньги с гривневых депозитовПозавчера, 14:34 - 4069 3
В России разрабатывают смартфоны на собственной операционной системеВчера, 23:38 - 533 2
Остановка по требованию: как не нарваться на штраф8 ч. назад - 6960
IKEA поменяла планы по выходу на украинский рынокВчера, 14:00 - 6826
Маск рассказал, что тормозит выпуск пикапа TeslaВчера, 22:35 - 2247
Суд отменил штраф 108 млн грн, который ГФС наложила на "АТБ"Вчера, 15:44 - 1596
Какую цену заплатит Украина, если начнется мировой кризис: прогнозы экспертов6 ч. назад - 1564
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмариныПозавчера, 14:10 - 534 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1543
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1284
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7165 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1803