Сколько украинцев посетили Европу за 2 года

Два года назад, 11 июня 2017 года, украинцы получили право ездить в страны ЕС без предварительного получения визы.

За этот период суммарно наши соотечественники совершили 42,6 млн поездок в Европу.

Такие данные дает МИД.

Наибольшее количество наших соотечественников – более 1 млн человек – пересекли границу с Польшей.

Границу с Венгрией и Румынией границу по безвизовому режиму пересекли более 350 000 и более 245 000 человек соответственно.

Словакия – 226 000 человек пересекли границу.

Авиа – 1 000 000 украинцев.

Морем – около 500 человек.