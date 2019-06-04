Стоимость квадратного метра в новостройках столицы превысила уровень начала года

К июню средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках столицы превысила стоимость, которая была в начале года, и составила 24 тыс. грн.
На начало года средняя стоимость составляла 23 700 и после некоторого снижения до 23 тыс. в феврале-марте, в апреле стоимость начала расти с 23 300 до 24 000 по итогам мая.
Минимальная цена метра квадратного в новостройках столицы в мае – 16 300 гривен, что на 100 гривен больше, чем в апреле.
Цены на недвижимость в Киеве зависят от многих факторов, главными из которых остаются цена строительных материалов и стоимость строительно-монтажных работ. Если они растут, происходит повышение стоимости квадратного метра в новостройках.
Не стоит забывать, что ценообразование в каждом проекте формируется по своим уникальным параметрам, на которые влияет локация, инфраструктура, архитектура комплекса, соседство с определенными объектами. Покупатель голосует деньгами за комфортную среду обитания, поэтому девелоперы пока конкурируют концепциями и проектами, чтобы привлечь его к своему ЖК.
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