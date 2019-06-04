Межбанк: расклад был в пользу гривны

В понедельник расклад сил на межбанке был опять в пользу гривны. Доллар просел за счет превышения предложения валюты над спросом – с 26,45/26,49 до 26,305/26,325 гривен, а НБУ смог пополнить резервы на сумму от 10 до 20 млн долларов.

Основными причинами падения котировок стала активная продажа валюты как экспортерами, так и нерезидентами. Первым нужна была гривна для финансирования текущих хозяйственных затрат, а иностранцам – судя по всему, для участия в завтрашнем аукционе Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

Экспортеры активно продавали валюту на опасениях дальнейшего проседания курса, а покупатели, чувствуя момент, не очень торопились ее скупать и жестко торговались.

Выручил продавцов в такой ситуации как всегда “универсальный покупатель” – Нацбанк. Именно регулятор, выкупая излишек доллара с рынка – удержал котировки от проседания ниже уровня в 26,30 гривен к концу дня. Причем, по наблюдениям участников рынка, выходил на торги несколько раз, плавно снижая курс скупки валюты. Именно благодаря таким выходам НБУ курс в начале удержался в пределах 26,42/26,44 гривен за доллар, а затем вообще застыл на уровне 26,31/26,33 до момента завершения активной фазы сессии.

Ход торгов:

С уровня пятничного закрытия 26,50/26,53 гривен — доллар с самого старта сессии котировался уже на отметке 26,45/26,49 гривен с общим настроением на дальнейшее падение курса. К 11 часам доллар просел до 26,42/26,44 гривен, а НБУ выходил первый раз на торги со скупкой валюты в пределах 26,44-26,45 гривен. Как только регулятор ушел с рынка – курс просел до нового порога в 26,32/26,35 гривен, а к обеду и вовсе до 26,31/26,33. Поговаривают, что дальнейший “застой” котировок в пределах 26,31/26,33 гривен был также связан с новым выходом НБУ со скупкой излишка валюты. Лишь после завершения активной фазы сессии – при уже единичных сделках – к 17 часам доллар еще чуть подвинулся до 26,305/26,325 гривен, чем торги и закончились.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,31 / 26,33

евро – 29,73 / 29,75

российский рубль – 0,4063 / 0,4068

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1315 / 1,1317

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