Мировой спрос на газ будет ежегодно расти, - МЭА

Мировой спрос на природный газ будет расти до 2024 г. со скоростью 1,6% в год. Этому поспособствует увеличение потребления в Китае, на которое в отчетный период придется более трети роста глобального спроса.
Об этом передает Reuters со ссылкой на ежегодный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
В агентстве подчеркивают, что стремление Китая перейти с энергетического угля на природный газ для улучшения качества воздуха в рамках правительственной инициативы «голубое небо» будет играть важную роль в стимулировании спроса на этот энергоноситель.
Повышение внутреннего спроса в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке и в Северной Африке также будет способствовать увеличению потребления газа, говорится в ежегодном отчете МЭА.
Потребность Европы в газе увеличится на фоне закрытия угольных шахт и атомных электростанций, однако эти выгоды будут ограничены расширением использования возобновляемых источников энергии.
В 2018 г. мировой спрос на газ показал самый сильный рост с 2010 г. и составил 4,6%. Примерно 70% роста мирового спроса пришлось на Китай и Соединенные Штаты.
«Спрос в США увеличился на 80 млрд кубометров или более чем на 10%. Переход от угля к газу (главным образом, в производстве электроэнергии) в США или в жилом и промышленном секторах в Китае обеспечил почти половину этого роста», — сказал представитель агентства Кейсуке Садамори.
Ожидается, что к 2024 г. годовой объем производства газа в Соединенных Штатах превысит 1 трлн кубометров.
Объем торговли сжиженным природным газом (СПГ) достигнет к 2024 г. 546 млрд кубометров в сравнении с 432 млрд кубометров в 2018 г., прогнозируют в МЭА. При этом Китай станет крупнейшим импортером СПГ в мире (109 млрд кубометров) и опередит Японию.
В отчете МЭА говорится, что к концу обозреваемого периода США станут крупнейшим в мире экспортером СПГ (прогнозируемый объем — 113 млрд кубометров). На США, Австралию и Россию суммарно придется около 90% увеличения экспорта сжиженного газа.
В Европе дефицит предложения увеличится до 336 млрд кубометров, ежегодно повышаясь почти на 50 млрд кубометров, поскольку внутреннее производство сократится в связи с постепенным сокращением дебета на месторождении Гронинген в Нидерландах и истощением запасов в Северном море.
МЭА заявило, что использование СПГ для морских перевозок по-прежнему остается нишевым рынком, сконцентрированным в Европе, и на начало 2019 года в нем работало примерно 155 судов. Однако к 2024 г. флот судов, использующих СПГ в качестве топлива, удвоится.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индия решила построить собственную космическую станциюПозавчера, 23:03 - 379 4
В "Укравтодоре" заявили, что на ремонт украинских дорог необходимо 59 летВчера, 21:02 - 764 3
Какую цену заплатит Украина, если начнется мировой кризис: прогнозы экспертовВчера, 08:02 - 4479 2
Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в новую криптовалюту FacebookПозавчера, 19:22 - 323 2
Остановка по требованию: как не нарваться на штрафВчера, 06:14 - 15565 2
Водителей предупредили о незаконной остановкеВчера, 20:00 - 22595 1
Лучшие электрокары по запасу хода (таблица)Вчера, 15:00 - 2750
Стало известно, какой на самом деле средний возраст авто в УкраинеВчера, 22:03 - 2071
Эксперт рассказал о ситуации на рынке жилой недвижимостиВчера, 16:08 - 1542
В продаже появился самый маленький электропикап за 5,7 тысяч долларовВчера, 23:08 - 1418
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 620 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1574
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1310
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7353 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1820