Мировой спрос на газ будет ежегодно расти, - МЭА

Мировой спрос на природный газ будет расти до 2024 г. со скоростью 1,6% в год. Этому поспособствует увеличение потребления в Китае, на которое в отчетный период придется более трети роста глобального спроса.

Об этом передает Reuters со ссылкой на ежегодный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

В агентстве подчеркивают, что стремление Китая перейти с энергетического угля на природный газ для улучшения качества воздуха в рамках правительственной инициативы «голубое небо» будет играть важную роль в стимулировании спроса на этот энергоноситель.

Повышение внутреннего спроса в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке и в Северной Африке также будет способствовать увеличению потребления газа, говорится в ежегодном отчете МЭА.

Потребность Европы в газе увеличится на фоне закрытия угольных шахт и атомных электростанций, однако эти выгоды будут ограничены расширением использования возобновляемых источников энергии.

В 2018 г. мировой спрос на газ показал самый сильный рост с 2010 г. и составил 4,6%. Примерно 70% роста мирового спроса пришлось на Китай и Соединенные Штаты.

«Спрос в США увеличился на 80 млрд кубометров или более чем на 10%. Переход от угля к газу (главным образом, в производстве электроэнергии) в США или в жилом и промышленном секторах в Китае обеспечил почти половину этого роста», — сказал представитель агентства Кейсуке Садамори.

Ожидается, что к 2024 г. годовой объем производства газа в Соединенных Штатах превысит 1 трлн кубометров.

Объем торговли сжиженным природным газом (СПГ) достигнет к 2024 г. 546 млрд кубометров в сравнении с 432 млрд кубометров в 2018 г., прогнозируют в МЭА. При этом Китай станет крупнейшим импортером СПГ в мире (109 млрд кубометров) и опередит Японию.

В отчете МЭА говорится, что к концу обозреваемого периода США станут крупнейшим в мире экспортером СПГ (прогнозируемый объем — 113 млрд кубометров). На США, Австралию и Россию суммарно придется около 90% увеличения экспорта сжиженного газа.

В Европе дефицит предложения увеличится до 336 млрд кубометров, ежегодно повышаясь почти на 50 млрд кубометров, поскольку внутреннее производство сократится в связи с постепенным сокращением дебета на месторождении Гронинген в Нидерландах и истощением запасов в Северном море.

МЭА заявило, что использование СПГ для морских перевозок по-прежнему остается нишевым рынком, сконцентрированным в Европе, и на начало 2019 года в нем работало примерно 155 судов. Однако к 2024 г. флот судов, использующих СПГ в качестве топлива, удвоится.