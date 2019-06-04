Украинцам раскрыли секрет, когда лучше покупать валюту

Покупку иностранной валюты не стоит осуществлять в выходные дни.
Об этом рассказал экономический эксперт Андрей Новак.
“В выходные курс немного завышен, так как большинство банковских отделений и пунктов обмена не работают, а те, кто работает, пользуются моментом и повышают курс”, – отметил Новак.
По словам эксперта, удачное время для покупки – среди рабочей недели.
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