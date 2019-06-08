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У ФЛП есть долг по ЕСВ: можно ли рассрочить задолженность

У ФЛП есть долг по ЕСВ: можно ли рассрочить задолженность

Если у ФЛП имеется долг по ЕСВ, его можно рассрочить. Об этом пишет Вестник ГФС.

Можно ли рассрочить задолженность:

  • ЕСВ подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.
  • Рассрочка и отсрочка задолженности по уплате ЕСВ действующим законодательством не предусмотрены.

Если ФЛП не получен доход в отчетном квартале или отдельном месяце отчетного квартала, такой плательщик обязан определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса.

При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

По материалам Finance.UA
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