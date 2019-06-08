У ФЛП есть долг по ЕСВ: можно ли рассрочить задолженность

Если у ФЛП имеется долг по ЕСВ, его можно рассрочить. Об этом пишет Вестник ГФС.
Можно ли рассрочить задолженность:
Если ФЛП не получен доход в отчетном квартале или отдельном месяце отчетного квартала, такой плательщик обязан определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса.
При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.
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