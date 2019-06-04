Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,0-2,8%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,85 грн до 26,60 грн (-1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,06/27,10 до 26,31/26,33 (-2,8%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,66/27,01 до 26,31/26,60 (-1,3%/-1,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о постепенной стабилизации ситуации на рынке наличной валюты.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, со средины февраля доллар колеблется в диапазоне 26,1-27,3 грн., что говорит о равновесии курса в данных границах. При этом он совершает регулярные колебания от верхней границе этого коридора к нижней, и наоборот.
“Причем, для движения валюты вверх или вниз в указанных границах серьезных макроэкономических причин не нужно, достаточно довольно случайных, краткосрочных и спекулятивных факторов. А устойчивость этого диапазона объясняется тем, что у его нижней границы НБУ начинает покупать валюту, а у верхней, наоборот, продавать”, – объясняет Иосуб.
По прогнозам эксперта, если говорить о перспективах доллара до конца месяца, он продолжит колебаться в существующих рамках, хотя вероятно смещение нижней границы коридора ниже 26,1, примерно до 26,0 грн, после возможен опять рост до 27 или чуть выше.
“Ближе к концу лета дальнейшую динамику гривны определят иностранные спекулянты, вложившиеся в гривневые ОВГЗ. Укрепление, или, напротив, девальвация гривны будет зависеть от того, как они себя поведут при погашении облигаций. Захотят ли реинвестировать полученные деньги в новые выпуски облигаций, или решат купить валюту и репатриировать свои капиталы. Во многом это будет зависеть от ближайших политических шагов нового руководства страны. Ну а на начавшейся неделе стоит ожидать снижение доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,3 грн”, – прогнозирует эксперт.
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