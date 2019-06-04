Альфа-Банк начал выплаты с Payoneer без комиссии

Альфа-Банк Украина начал сотрудничество с Payoneer и предлагает фрилансерам получать выплаты в долларах без комиссии.
Выплаты с аккаунтов Payoneer в Альфа-Банке Украина зачисляют бесплатно, быстро и помогают с валютным контролем:
Новый сервис Payoneer в Альфа-Банке Украина доступен как клиентам-физлицам, так и фрилансерам-предпринимателям. Для того чтобы воспользоваться самыми выгодными условиями перечисления средств с аккаунта Payoneer, достаточно открыть в Альфа-Банке Украина платежную карту или текущий счет и в аккаунте Payoneer указать их реквизиты. Далее необходимо инициировать вывод средств на карту Альфа-Банка Украина, и средства будут зачислены не позднее следующего рабочего дня.
Фрилансерам, оформленным как ФОП, банк предлагает открыть счет дистанционно за 2 минуты в онлайн-банке для предпринимателей «ОК, Альфа!»
Детальную информацию о сервисе Payoneer и тарифах на обслуживание и по платежным картам можно получить на сайте банка или в контакт-центре по телефонам 044 494 01 01 (для частных клиентов), 0 800 50 43 50 (для предпринимателей).
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