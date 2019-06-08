Chrome получил функцию группировки вкладок в один блок

Microsoft Edge не контролирует рынок браузеров, но всё же у детища корпорации из Редмонда есть некоторые эксклюзивные функции, которые делают его достойным конкурентом.
И потому разработчики Chrome активно копируют их.
Речь идёт о возможности группировки вкладок в один блок, что позволяет «разгрузить» панель вкладок в браузере и оптимизирует работу. Такая функция была только в оригинальной версии Edge, а не в её сборке на основе Chromium. Но теперь она появилась и в варианте Chrome.
Для её активации нужно зайти в chrome://flags, найти там флаг под названием Tab Groups, изменить Default на Enable и перезапустить браузер. После этого функция группировки появится в меню вкладок. При создании новой группы все вкладки в ней будут сохраняться и после закрытия браузера.
Ранее появилась информация, что в Chrome могут добавить прокрутку вкладок, как в Firefox.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рост экономики надо конвертировать в повышение пенсий, - ГройсманВчера, 11:13 - 864 6
С сегодняшнего дня начнут начислять штрафы за долги по коммуналкеВчера, 10:02 - 3837 5
На скоростных трассах уменьшат ширину левых полос08.06.2019, 14:25 - 2370 5
Условия для становления среднего класса нужно создать в следующие 5 лет - ГройсманВчера, 14:01 - 1103 4
НКРЕКП задекларировала свою расширенную позицию относительно внедрения рынка электроэнергииВчера, 10:33 - 904 3
Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире, - экспертВчера, 09:03 - 4912 1
Советник Зеленского предлагает выкупить ВВП-варранты, выпущенные во время “реструктуризации Яресько"Вчера, 12:36 - 3967
С сегодняшнего дня начнут начислять штрафы за долги по коммуналкеВчера, 10:02 - 3837 5
Три туроператора лишились лицензий: как проверить остальныхВчера, 16:01 - 3594
Государству вернули остров возле Козина стоимостью 430 миллионовВчера, 13:22 - 2271
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1161
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1032
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6024 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1619
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5243 9