Chrome получил функцию группировки вкладок в один блок

Microsoft Edge не контролирует рынок браузеров, но всё же у детища корпорации из Редмонда есть некоторые эксклюзивные функции, которые делают его достойным конкурентом.

И потому разработчики Chrome активно копируют их.

Речь идёт о возможности группировки вкладок в один блок, что позволяет «разгрузить» панель вкладок в браузере и оптимизирует работу. Такая функция была только в оригинальной версии Edge, а не в её сборке на основе Chromium. Но теперь она появилась и в варианте Chrome.

Для её активации нужно зайти в chrome://flags, найти там флаг под названием Tab Groups, изменить Default на Enable и перезапустить браузер. После этого функция группировки появится в меню вкладок. При создании новой группы все вкладки в ней будут сохраняться и после закрытия браузера.

Ранее появилась информация, что в Chrome могут добавить прокрутку вкладок, как в Firefox.