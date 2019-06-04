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Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

Поезда по Крымскому мосту запустят 9-10 декабря.

Об этом сообщил и.о. гендиректора предприятия Крымская железная дорога Василия Назаряна.

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Отмечается, что продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.

“Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов”, – говорится в ответе.

В КЖД также отметили, что первые два поезда будут отправлены по направлению Севастополь – Санкт-Петербург и Симферополь – Москва.

По материалам ИТАР-ТАСС
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