Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

Поезда по Крымскому мосту запустят 9-10 декабря.
Об этом сообщил и.о. гендиректора предприятия Крымская железная дорога Василия Назаряна.
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Отмечается, что продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.
“Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов”, – говорится в ответе.
В КЖД также отметили, что первые два поезда будут отправлены по направлению Севастополь – Санкт-Петербург и Симферополь – Москва.
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