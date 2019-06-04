Межбанк: у гривны будет шанс продолжить теснить доллар

В понедельник у гривны будет шанс продолжить теснить доллар на межбанке и коррекция курса продолжится. Причин несколько, вот основные:
1) Завтра очередной аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Предлагать чиновники будут бумаги на любой вкус и срок – как в гривне, так и в долларе. Высокая доходность этих облигаций при сохранении учетной ставки на уровне в 17,5% -привлекает иностранцев. Нерезиденты будут заводить валюту в страну для покупок гривневых бумаг и продавать ее на межбанке. Этот процесс начнется сегодня и продолжится до среды (дня расчета с Минфином Украины за купленные облигации). Это добавит предложения на межбанке;
2) Продолжает снижать котировки наличный рынок. Это отражается как на общем настроении всего валютного рынка, а также опосредовано является источником поставки “дешевой” валюты на межбанк. Банки выкупают ее у населения и через валютную позицию продают на торгах. Это также увеличивает предложение на рынке;
3) Клиенты в связи с празднованием в конце недели Троицы (суббота-понедельник) будут спешить закрывать свои сделки по валюте, чтобы затем “не зависнуть” с внешнеэкономическими расчетами и товарами. Это разнонаправленный фактор,так как крупные компании своими текущими действиями будут “качать” курс в зависимости от своих задач. “Помогать” им разогреть рынок в этой ситуации будут спекулянты, что приведет к увеличению курсовых колебаний.
Против гривны может сработать резкое увеличение ликвидности в системе. На утро понедельника корсчета выросли сразу на 7,4 млрд гривен – до 53,8 млрд. Это даст ресурс для раскачки курса, но так как по нашим данным этот “прирост” пришелся всего на 4 банка (из которых три – это рефинанс на 6,6 млрд гривен) – особого давления на межбанк это не окажет, так как средства эти три банка брали на другие цели.
Мы прогнозируем на понедельник рост противостояния курсовых интересов крупных игроков с колебаниями в пределах 26,35-26,55 гривен за доллар и объемами операций до 440 миллионов долларов при совершении 560 сделок. Активна сегодня уже будет и та часть иностранцев, кто принял решение завтра участвовать в аукционе по ОВГЗ. Спекулянты продолжат работать «в две стороны» с периодическими попытками покачать рынок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,50 / 26,53
евро – 29,99 / 30,02
российский рубль – 0,4080 / 0,4086
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