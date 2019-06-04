Третья страна Европы запустила мобильную связь 5G

Компания Vodafone запустила мобильную связь стандарта 5G в 5 больших городах Италии. Италия стала третьей европейской страной, где заработала сеть мобильной связи нового поколения.
Об этом сообщается на сайте Vodafone-Italia.
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“Vodafone объявляет о запуске в Италии 5G, сеть которого охватила первые 5 городов: Милан и 28 муниципалитетов в столичном регионе, Рим, Турин, Болонья и Неаполь”, – говорится в сообщении.
Также компания сообщает о намерении охватить до 2021 года 5G 100 итальянских городов и основные туристические места страны.
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