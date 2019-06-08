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США запустят свой первый беспилотный луноход

США запустят свой первый беспилотный луноход

Университет Карнеги – Меллона (CMU) объявил, что планирует отправить первый американский беспилотный ровер на Луну в июле 2021 года.

На природный спутник Земли аппарат доставит корабль Peregrine вместе с 14 другими научными инструментами, говорится в сообщении университета.

Несмотря на достижения программы “Аполлон”, США еще никогда не отправляли беспилотный ровер на Луну.

NASA запустит ровер на Луну в рамках контракта с частной аэрокосмической компанией CMU Astrobotic. Компания получила $79,5 миллионов на строительство аппарата Peregrine с посадочным модулем для ровера.

Размеры лунохода не превышают габариты коробки для обуви, а весит он всего 1,8 кг. Идея исследователей заключается в том, чтобы создать новый класс велосипедов, запуски которых могут позволить себе университеты и частные компании, а не только космические агентства.

По материалам УКРИНФОРМ
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