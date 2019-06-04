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Международные резервы Украины уменьшились

Международные резервы Украины уменьшились

В мае международные резервы Украины уменьшились на 5,5% – до $19,402 из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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  • Динамику резервов в течение месяца определяли такие факторы:

  • Выполнение обязательств Украины по государственному долгу. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в прошлом месяце было направлено $1801,1 млн долл..
  • Преимущественно благоприятная ситуация на валютном рынке. В общем чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $160,6 млн долл.
  • Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $80,7 млн долл.
По материалам Finance.UA
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