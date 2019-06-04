В мае международные резервы Украины уменьшились на 5,5% – до $19,402 из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Читайте также: Нацбанк рассказал о рисках из-за паузы в отношениях с МВФ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Карту поляка теперь можно получить во всех странах мираВчера, 16:18 - 1654 7
Расходы на зарплату аппарата Нафтогаза выросли в 10 раз с 2016 года - Кистион2 ч. назад - 178 4
Украинской авиакомпании запретили летать8 ч. назад - 2621 3
В правительстве рассказали, что может повлиять на цены на газ для населения4 ч. назад - 249 2
В Украине могут закрыться около 80% хостелов6 ч. назад - 1184 2
Во сколько украинцам обойдется новый дизель и газВчера, 19:02 - 24373
Украинской авиакомпании запретили летать8 ч. назад - 2621 3
Межбанк: коррекция курса доллара продолжится7 ч. назад - 2246
Audi презентовала внедорожник A6 Allroad нового поколения (фото)Вчера, 23:01 - 1475
Кличко рассказал, на каком этапе находится строительство метро на Виноградарь (видео)Вчера, 20:41 - 1325 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 887
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 857
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5222 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1529
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4812 9