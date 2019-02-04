Лето - удобная пора для покупки жилья (эксперт)

Лето является подходящим временем для приобретения жилья.
Такое мнение высказал эксперт по недвижимости Артур Пилипчук.
“Лето – это удобная пора для покупки жилья. Ибо спрос снижается в связи с отпусками, и застройщики предлагают скидки”, – считает эксперт.
Он также отметил, что акции и рассрочки очень действенные, пользуются популярностью.
“Люди активно их берут. Это все работает”, – считает Пилипчук.
На данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сегодня предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина проигрывает в рейтинге финансовой грамотности (инфографика)Позавчера, 18:18 - 457 3
В Киеве в метро будут устанавливать лифтыВчера, 13:15 - 535 3
GfK Ukraine определила портрет украинского онлайн-покупателя (инфографика)Вчера, 10:00 - 772 2
Киевлянам напомнили о новых социальных нормах на водуПозавчера, 11:17 - 4064 2
Оформление земельного участка обещают упростить (инфографика)04.02.2019, 20:00 - 1042 1
До какой отметки может упасть курс гривны — прогнозВчера, 20:05 - 18841 1
Рейтинг вузов, которые советуют IT-специалисты (инфографика)Вчера, 15:00 - 6792 1
7 кроссоверов, переживших усовершенствованияВчера, 17:00 - 5823
Чего украинцам ждать от доллара в июнеВчера, 11:04 - 5690
Появился прототип вечной шины, которую невозможно проколотьВчера, 22:21 - 3765
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1040
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 970
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5693 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1574
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5059 9