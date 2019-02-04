Лето - удобная пора для покупки жилья (эксперт)

Лето является подходящим временем для приобретения жилья.

Такое мнение высказал эксперт по недвижимости Артур Пилипчук.

“Лето – это удобная пора для покупки жилья. Ибо спрос снижается в связи с отпусками, и застройщики предлагают скидки”, – считает эксперт.

Он также отметил, что акции и рассрочки очень действенные, пользуются популярностью.

“Люди активно их берут. Это все работает”, – считает Пилипчук.

На данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сегодня предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.