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Украина увеличила торговлю со странами ЕС (инфографика)

Украина увеличила торговлю со странами ЕС (инфографика)

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-мае 2019 года составил 18,760 млрд долларов, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (17,400 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 7% до 8,762 млрд долларов, импорт – на 9% до 9,998 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 1,236 млрд долларов. Доля стран ЕС в экспорте из Украины составила 42%, в импорте – 43%.

По материалам РБК-Украина
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