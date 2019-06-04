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Xiaomi рассказала о фронтальной камере под экраном

Xiaomi рассказала о фронтальной камере под экраном

Xiaomi сейчас активно работает над фронтальной камерой смартфона, которая будет располагаться под дисплеем, эффективно устраняя «костыли» в виде вырезов и дыр в экране.

Старший вице-президент Xiaomi Ван Сян более подробно рассказал об этой технологии, подчеркнув, как именно производитель использует прозрачный дисплей, изготовленный из специального стекла с высоким коэффициентом пропускания света, сообщает «Сегодня».

В обычном режиме дисплей работает так же, как и любой другой, что позволяет отображать содержимое на экране в полном объеме. После включения фронтальной 20-мегапиксельной камеры область отображения над камерой становится прозрачной, чтобы свет мог проникать на матрицу фотосенсора. Прозрачный дисплей работает, как объектив камеры, который, по словам Xiaomi, пропускает больше света для получения более качественных изображений по сравнению с камерами с точечным отверстием.

На текущий момент для уменьшения рамок вокруг дисплея для обеспечения максимального покрытия фронтальной панели экраном, производители используют перископы, как это реализовано у OnePlus 7, или отверстия в экране, наподобие Samsung Galaxy S10.

Но у этих методов есть недостатки. В первом случае механизм перископа обладает ограниченным сроком службы, а во втором – закрывает некоторые элементы графического интерфейса.

Китайский производитель надеется, что их решение будет более выгодным для пользователей, так как не обладает вышеперечисленными недостатками, при этом оставляя «бесшовный» экран, естественно, при условии, что качество фотоснимков не сильно пострадает.

По материалам Комментарии
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