В Париже запретят парковать самокаты на тротуарах

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в городе запретят оставлять электрические самокаты на тротуарах, в парках и садах, а скорость их передвижения ограничат.
Об этом сообщает Le Figaro.
Новые правила введут уже в июле.
Мэр напомнила, что прокат самокатов в Париже запустили год назад. За это время в городе стало больше 20 тысяч этих средств передвижения, их сдают в аренду 12 операторов.
По мнению Идальго, ситуация в городе близка к хаосу, число инцидентов с участием самокатов растет, а их использование ничем не регулируется.
Глава города отметила, что если ничего не сделать, через год в Париже будет 40 тысяч самокатов.
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