В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году

Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, но принять требования по новому контракту между “Газпромом” и “Нафтогазом” не может.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
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Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между “Газпромом” и “Нафтогазом” должны быть приемлемыми для Москвы.
“Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся. Это было бы, наверное, убийственно для нас и нерационально. Но и пойти на такие ультиматумы, что вам все равно некуда деться, вы часть будете через нас качать, поэтому берите наши условия и вперед – это не тот метод, который мы поддерживаем”, – заявил он.
Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что во второй половине года переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по условиям нового контракта интенсифицируются.
“Сейчас, когда оформится правительственная команда в Украине, через какое-то время мы, видимо, сможем договориться о следующем раунде таких переговоров”, – добавил Панкин.
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