Как будут работать банки в июне (календарь выходных)

Национальный банк определил,как будут работаь банки в июне.

Банковская система будет отдыхать 16,17 и 28 июня.

Об этом сказано на сайте регулятора.

Отделения банков будут закрыты, а вот воспользоваться банкоматом, терминалом или совершить перевод с помощью банковского приложения можно будет в любой день.



Регулятор обязал банки:

сообщить клиентам о собственном режиме работы в дни, которые указываются выше;