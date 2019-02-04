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Как будут работать банки в июне (календарь выходных)

Как будут работать банки в июне (календарь выходных)

Национальный банк определил,как будут работаь банки в июне.

Банковская система будет отдыхать 16,17 и 28 июня.

Об этом сказано на сайте регулятора.

Отделения банков будут закрыты, а вот воспользоваться банкоматом, терминалом или совершить перевод с помощью банковского приложения можно будет в любой день.


Регулятор обязал банки:

  • сообщить клиентам о собственном режиме работы в дни, которые указываются выше;
  • организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.
По материалам Finance.UA
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