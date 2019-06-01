BMW и Jaguar Land Rover займутся совместной разработкой двигателей и трансмиссий для электрокаров.
Об этом сегодня одновременно заявили в обеих компаниях.
Главная цель, которую преследуют – снижение расходов за счёт совместного планирования и покупки компонентов. Важно, что при этом электроприводы будут выпускать на собственных мощностях. По словам члена правления BMW Клауса Фролиха, совместное производство сократит время разработок новых моделей, а ещё позволит быстрее выводить их на рынок.
Уменьшение затрат особенно актуально для Jaguar Land Rover, т.к. в первом квартале текущего года спрос на их автомобили в Китае – самом крупном мировом рынке сбыта – существенно снизился.
О том, когда появятся первые плоды сотрудничества, не сообщают. Вероятно, это произойдет в ближайшие 3-4 года. Информация о тесном сотрудничестве появилась на фоне новостей о возможном слиянии Fiat Chrysler и Renault, предварительная сумма сделки – $35 млрд.
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