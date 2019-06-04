Юлия Курило: Мир оффшоров. Что меняется на зависимых от Британии территориях

Многие известные мировые оффшоры ужесточили правила игры, несколько подрастеряв привлекательность в глазах бизнеса, привыкшего к минимальным требованиям к ведению там деятельности.

Правительства государств, в борьбе с криминалом и за доходы бюджетов, объединяют усилия, вынуждая традиционные налоговые гавани ужесточать регуляторную среду, сотрудничать в обмене информацией, обеспечивать прозрачность в части происхождения капиталов и их реальных владельцев. Иначе – черный список со всеми вытекающими последствиями.

Уже до 10 января 2020 года все государства ЕС должны обеспечить работу реестров, в которых будут содержаться сведения о конечных бенефициарах (UBO) компаний и трастов, зарегистрированных в их юрисдикциях.

Эти реестры войдут в центральный общеевропейский реестр, обеспечив централизованный доступ к данным налоговым и таможенным органам, полиции и европейской финансовой разведке, нотариусам и адвокатам, банкам и т.д.

В борьбе за достоверность данных реестров государства изощряются в имплементации различных механизмов проверки данных.

К примеру, Великобритания обсуждает с бизнесом планируемые реформы корпоративного законодательства. На стадии регистрации, обязательной личной идентификации будут подвергнуты должностные лица компании, а также конечные бенефициары. Регистрация компаний будет условной, и отменяться автоматически, в случае, когда указанные лица не пройдут проверку. Прогрессивная общественность обсуждает лиц, ответственных за проведение идентификации. Будут ли это регистрационные агенты, юристы, или должностные лица Company House. Обсуждается также формат идентификации.

Зависимые Британские территории не стоят в стороне от происходящего на туманном Альбионе. Едва утвердив правила раскрытия конечного бенефициара, внедряя план BEPS, Guernsey, Jersey, BVI внедрили правило реального экономического присутствия компаний для подтверждения статуса налогового резидентства компаний из этой юрисдикции.

Поскольку законодательство новое, порядок их применения и нюансы переходных периодов стали предметом дискуссий.

Не так давно разъяснения в виде проекта Кодекса предложило вниманию общественности правительство Британских Виргинских Островов. Закон об экономическом присутствии, вступивший в силу 1.01.2019 года, который касается банков, страховых компаний, фондов, управляющих компаний, лизингового бизнеса, судоходных и холдинговых компаний, компаний, получающих доходы от прав интеллектуальной собственности, занимающихся дистрибуцией и сервисом, и др. предъявляет к бизнесу требование о реальном присутствии на BVI.

Срок для приведения деятельности в соответствие с законом небольшой — до 30 июня 2019 года. В практическом смысле для компаний выполнение требований реального экономического присутствия означает следующее:

Деятельность по управлению бизнесом должна осуществляться из BVI ;

Обязательным является адекватное объемам бизнеса наличие у компании квалифицированного персонала, присутствующего на BVI (outstaff допустим);

Компания несет расходы, связанные с бизнесом на BVI ;

Физический офис, другие помещения, необходимые для обеспечения бизнеса на BVI ;

Если бизнес связан с реализацией прав интеллектуальной собственности, специализированное оборудование, необходимое для этого, должно быть размещено на BVI .

Если реальную деятельность не вести, то нужно либо ликвидировать компанию, либо ежегодно доказывать налоговое резидентство в другой стране, кроме стран из черного списка ЕС, подтверждать придется и выплату налога с дохода, полученного в других странах.

Компания должна предоставить информацию, позволяющую налоговому органу BVI отслеживать, ведет ли она соответствующую деятельность и выполняет ли она требования касательно экономического присутствия. Информацию предоставляет зарегистрированный агент компании, она должна быть интегрирована в систему поиска информации о компаниях и бенефициарах BOSS.

Регистрационный агент обязан раскрывать конечных бенефициаров. Отметим, что понятие «конечный бенефициарный собственник» в разных юрисдикциях определяется по-разному.

Для Британских виргинских островов UBO – физлицо, владеющее прямо или опосредованно более чем 25% капитала компании, голосующих акций на общем собрании, или же осуществляющий контроль любым другим способом. Если его не установили – UBO считается глава исполнительного органа. Это применимо ко всем компаниям, зарегистрированным в BVI на основании Акта о компаниях 2004 года, но не распространяется на партнерства, учрежденные в BVI, и на трасты в юрисдикции BVI.

Новое законодательство Островов требует, чтобы юрлица предоставляли информацию ежегодно. Те компании, которые не являются налоговыми резидентами BVI, должны будут сообщить о юрисдикции, в которой они являются налоговыми резидентами. За предоставление ложной информации грозит штраф до $75 тыс., пять лет тюрьмы и принудительное закрытие компании.

Компаниям рекомендуют провести внутреннюю проверку, чтобы выяснить, осуществляет ли она какую-либо деятельность из соответствующих видов и считается ли она налоговым резидентом за пределами BVI, нужны ли структурные изменения.

Британские Виргинские острова теряют преимущества, которые привлекали желающих иметь «бюджетную» оффшорную компанию, регистрация фирм-пустышек становится невозможной, как и обслуживание этих фирм, так как операционные банки счета таким компаниям уже давно не открывают.

Идентичные по смыслу требования введены в действие в других Британских зависимых территориях. И если Guernsey и Jersey не пользовались особой любовью у украинского бизнеса и ранее: высокие стандарты compliance при принятии клиентов на обслуживание, относительно высокие тарифы, трудности c реализацией схем выдачи генеральной доверенности, и на управление банковским счетом – все это делало работу с островами непопулярной у массового потребителя, то осложнение работы на BVI стало для многих потребителей оффшорного бизнеса неприятным сюрпризом.

Регистрационные агенты и девелоперы, с оглядкой на Кипр, удовлетворенно потирают руки. Усложняющаяся регуляторная среда означает больше затрат для клиентов, больше возможностей для местных юристов (регистрационных агентов) заработать. Так что, считай-те!

Юлия Курило, адвокат, эксперт по международному корпоративному праву