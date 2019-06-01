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Оpel показал первый электрокар бренда

Оpel показал первый электрокар бренда

Модельный ряд Opel вскоре пополнит электрокар Corsa. О поддержке бренда уже заявили в PSA Group.

Модель полностью электрифицирована, внешне автомобиль выглядит более спортивным, чем свой предшественник; а широкое ветровое стекло и квадратные фары придают ему сходство с MPV. На одном заряде он проедет до 330 км, а за час батарея зарядится до 80%.

У нового Opel Corsa лобовое стекло расположено дальше сзади, колёсная база длиннее, а цвет кузова доходит только до линии окна. По словам вице-президента компании по дизайну Марка Адамса, несмотря на визуальный эффект, длина самого автомобиля не изменилась.

Opel Corsa – первый из множества экземпляров, которыми компания стремится омолодить бренд, прежде всего, за счёт нового дизайна и инженерных разработок.

По материалам autonews.ua
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