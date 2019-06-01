Подсчитали средний годовой доход киевлянина

По итогам прошлого года средний годовой доход киевлянина составил 141,2 тыс. грн, а показатель валового регионального продукта (ВРП) столицы достиг 238,6 тыс. грн в расчете на одного человека. Это лучшие экономические показатели среди всех регионов Украины.
Об этом сообщает официальный портал Киева.
Читайте также: Самые выгодные профессии в Украине: 6 сфер со средней зарплатой более 10 тыс. грн
Киев также занимает первое место по уровню доходов местного бюджета на одного человека – 13,0 тыс. грн. На втором месте Днепропетровская область с показателем в 8 тыс. грн.
“По чисто экономическими показателями – уровню валового регионального продукта в расчете на одного человека и имеющимся доходам, начиная с 2015 года, Киев – лидер среди регионов Украины. В 2018 году ВРП составил 238,6 тыс. грн, а средний годовой доход киевлянина – 141 2 тыс. грн”, – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По его словам, с 2015 года в столице растут объемы капитальных и прямых инвестиций, а также экспорта товаров. С начала 2018 года объем капитальных инвестиций в расчете на одного человека составил 60,3 тыс. грн, а прямые иностранные инвестиции составили 58,2 тыс. долл. США.
Улучшился в столице и показатель занятости населения. Сейчас трудоустроены 62,3% киевлян в возрасте от 15 до 70 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Россия и Китай хотят отказаться от доллара в расчетахВчера, 16:43 - 2327 19
Куда можно улететь Ryanair и Wizz Air из Украины за 30 евроВчера, 17:01 - 10210 18
В России назвали условие сохранения транзита газа через УкраинуВчера, 15:51 - 3174 18
Зеленский назвал свои приоритетные направления на посту президентаВчера, 19:21 - 1521 4
Для кого техосмотр будет обязательным - законопроектВчера, 16:05 - 13884 4
Для кого техосмотр будет обязательным - законопроектВчера, 16:05 - 13884 4
Куда можно улететь Ryanair и Wizz Air из Украины за 30 евроВчера, 17:01 - 10210 18
Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили TeslaВчера, 22:02 - 3312 1
Кому отменили привязку к возрасту для выхода на пенсию по выслуге лет4 ч. назад - 3055 1
Россия и Китай хотят отказаться от доллара в расчетахВчера, 16:43 - 2327 19
Apple представила новую версию iOSПозавчера, 14:10 - 773
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 780
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 4816 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1476
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4618 8