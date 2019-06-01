Подсчитали средний годовой доход киевлянина

По итогам прошлого года средний годовой доход киевлянина составил 141,2 тыс. грн, а показатель валового регионального продукта (ВРП) столицы достиг 238,6 тыс. грн в расчете на одного человека. Это лучшие экономические показатели среди всех регионов Украины.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

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Киев также занимает первое место по уровню доходов местного бюджета на одного человека – 13,0 тыс. грн. На втором месте Днепропетровская область с показателем в 8 тыс. грн.

“По чисто экономическими показателями – уровню валового регионального продукта в расчете на одного человека и имеющимся доходам, начиная с 2015 года, Киев – лидер среди регионов Украины. В 2018 году ВРП составил 238,6 тыс. грн, а средний годовой доход киевлянина – 141 2 тыс. грн”, – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, с 2015 года в столице растут объемы капитальных и прямых инвестиций, а также экспорта товаров. С начала 2018 года объем капитальных инвестиций в расчете на одного человека составил 60,3 тыс. грн, а прямые иностранные инвестиции составили 58,2 тыс. долл. США.

Улучшился в столице и показатель занятости населения. Сейчас трудоустроены 62,3% киевлян в возрасте от 15 до 70 лет.