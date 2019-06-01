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В МВФ оценили торговый конфликт США и Китая

В МВФ оценили торговый конфликт США и Китая

Тарифный конфликт между США и Китаем приведет к замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП) обеих стран и как следствие – к снижению темпов роста мировой экономики в целом. Однако глобальной рецессии ждать не следует.

Об этом в интервью агентству Reuters в среду, 5 июня, рассказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

По словам Лагард, торговая война между США и Китаем может в следующем году будет стоить мировой экономике 0,5 процента валового внутреннего продукта, по объему больше, чем весь ВВП ЮАР.

“Это нанесенные самому себе раны, которых следует избегать”, – заявила экономист.

Незадолго до саммита G20 в Японии, запланированного на 8 и 9 июня, Лагард обратилась к министрам финансов и руководителей центральных банков стран-членов организации с призывом разрешить текущие торговые споры. По словам главы МВФ, эта задача сейчас для мировой экономики является “приоритетом”.

При этом эксперт предупредила, что последствия нового финансового кризиса на мировом рынке могут оказаться более серьезными, чем в 2008 году, так как большинство государств уже использовали доступные им валютные инструменты регулирования.

По материалам УНН
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