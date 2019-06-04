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В Японии проектируют эко-поезда, работающие на водороде

В Японии проектируют эко-поезда, работающие на водороде

Экологические поезда будут приводиться в движение благодаря реакции водорода с атмосферным кислородом.

Об этом сообщает NHK.

“Представители железнодорожной компании JR Хигаси Нихон сообщили, что ставят целью в середине 2020-х годов ввести в действие дружественные экологии поезда, которые приводятся в движение с использованием технологии водородных топливных элементов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на крышах вагонов экологических поездов будут размещаться емкости для водорода, а под полом – топливные элементы.

По замыслу разработчиков, топливные элементы будут производить электроэнергию благодаря химической реакции водорода в емкостях с атмосферным кислородом.

По расчетам представителей компании, при полной заправке поезд сможет проходить примерно 140 километров.

По материалам УКРИНФОРМ
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