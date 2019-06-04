В Японии проектируют эко-поезда, работающие на водороде

Экологические поезда будут приводиться в движение благодаря реакции водорода с атмосферным кислородом.
Об этом сообщает NHK.
“Представители железнодорожной компании JR Хигаси Нихон сообщили, что ставят целью в середине 2020-х годов ввести в действие дружественные экологии поезда, которые приводятся в движение с использованием технологии водородных топливных элементов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на крышах вагонов экологических поездов будут размещаться емкости для водорода, а под полом – топливные элементы.
По замыслу разработчиков, топливные элементы будут производить электроэнергию благодаря химической реакции водорода в емкостях с атмосферным кислородом.
По расчетам представителей компании, при полной заправке поезд сможет проходить примерно 140 километров.
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