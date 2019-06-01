Украина вышла в "плюс" по бюджету-2019

За первые пять месяцев 2019 года госбюджет Украины выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита в сумме 90 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, доходы государственного бюджета за пять месяцев 2019 выросли на 15,4% год к году (г/г) – до 426,7 млрд грн. Они составили 98,6% от росписи.

Для сравнения: за первый квартал дефицит госбюджета составлял 26,2 млрд гривен. В мае госбюджет-2019 впервые сведен с профицитом.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы общего фонда госбюджета за январь-май были исполнены на 97,4% от росписи с учетом поступления прибыли НБУ в сумме 17,3 млрд грн в мае. А доходы общего фонда госбюджета за этот период выросли на 11,6% год к году – до 376,7 млрд грн благодаря таким обстоятельствам:

за пять месяцев НБУ перечислил в государственный бюджет 64,9 млрд грн (что на 17,3 млрд больше, чем предусмотрено в законе о государственном бюджете на 2019 год);

поступления от налога на доходы филзиц ( НДФЛ ) выросли на 21,9% г/г вследствие повышения средней заработной платы;

повысились доходы от рентных платежей за пользование недрами (на 46% г/г) из-за эффекта статистической базы;