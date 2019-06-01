Украина вышла в "плюс" по бюджету-2019

За первые пять месяцев 2019 года госбюджет Украины выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита в сумме 90 млрд грн.
Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, доходы государственного бюджета за пять месяцев 2019 выросли на 15,4% год к году (г/г) – до 426,7 млрд грн. Они составили 98,6% от росписи.
Для сравнения: за первый квартал дефицит госбюджета составлял 26,2 млрд гривен. В мае госбюджет-2019 впервые сведен с профицитом.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы общего фонда госбюджета за январь-май были исполнены на 97,4% от росписи с учетом поступления прибыли НБУ в сумме 17,3 млрд грн в мае. А доходы общего фонда госбюджета за этот период выросли на 11,6% год к году – до 376,7 млрд грн благодаря таким обстоятельствам:
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