Правительство нормировало контроль над работодателями при трудоустройстве инвалидов

Правительство упорядочило вопросы контроля за соблюдением работодателями законодательства о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Постановлением предусмотрено:
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