0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Правительство нормировало контроль над работодателями при трудоустройстве инвалидов

Правительство нормировало контроль над работодателями при трудоустройстве инвалидов

Правительство упорядочило вопросы контроля за соблюдением работодателями законодательства о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Постановлением предусмотрено:

  • оказание помощи предприятиям, учреждениям, организациям, физическим лицам, использующим наемный труд, и хозяйственным объединением, в состав которых входят предприятия общественных организаций лиц с инвалидностью, по расчету количества рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью с целью зачисления в норматив таких рабочих мест;
  • определение правовых оснований и методики проведения плановых и внеплановых проверок предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, использующих наемный труд, и хозяйственных объединений, в состав которых входят предприятия общественных организаций лиц с инвалидностью, Гоструда и его территориальными органами по вопросам соблюдения субъектами хозяйствования законодательства о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.