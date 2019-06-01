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Выгодные профессии в Украине: 6 сфер со средней зарплатой более 10 тыс. грн

Выгодные профессии в Украине: 6 сфер со средней зарплатой более 10 тыс. грн

После того как в марте средняя зарплата в Украине резко возросла, самая высокая среднемесячная заработная плата в Украине по итогам января-марта 2019 зафиксирована у работников авиационной отрасли – она ​​составила 25 850 грн.

За первые три месяца средняя зарплата в Украине достигла 9629 грн, что на 20,8% больше аналогичного периода 2018 года.

Средняя зарплата более 10000 грн в январе-марте 2019 зафиксирована в таких сферах:

  • промышленность – 10 877 грн (на 25,8% больше, чем годом ранее);
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 10902 грн (+21,2%), в частности: наземный и трубопроводный транспорт – 10006 грн (+19,6%);
  • водный транспорт – 11 351 грн (+27,7%);
  • авиационный транспорт – 25 850 грн (-18,4%); складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 12 017 грн (+20,7%);
  • Информация и телекоммуникации – 16 362 грн (+24,9%);
  • Финансовая и страховая деятельность – 18572 грн (+17,9%);
  • профессиональная, научная и техническая деятельность – 14339 грн (+33,4%), в том числе научные исследования и разработки – 10 577 грн (+18,9%).
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 12 292 грн (+19,1%).
По материалам Сегодня
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