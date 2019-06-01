Россия и Китай хотят отказаться от доллара в расчетах

Россия и Китай подпишут соглашение о возможности расчетов в национальных валютах. Об этом говорится в соответствующем распоряжении российского правительства.

“Расчеты и платежи за товары, услуги и прямые инвестиции между хозяйствующими субъектами РФ и КНР осуществляются в соответствии с международной практикой и законодательством государств сторон с использованием иностранной валюты, валюты России (рубли) и валюты Китая (юани)”, – говорится в проекте соглашения.

При этом выбор валюты платежа и способа расчетов согласовывается хозяйствующими субъектами самостоятельно.

В проекте сказано, что Москва и Пекин планируют “активно продвигать использование национальных валют в двусторонней торговле и инвестиционном финансировании, содействовать торговле и создавать благоприятные условия для инвестиций хозяйствующих субъектов” двух стран.