Россия и Китай хотят отказаться от доллара в расчетах

Россия и Китай подпишут соглашение о возможности расчетов в национальных валютах. Об этом говорится в соответствующем распоряжении российского правительства.
“Расчеты и платежи за товары, услуги и прямые инвестиции между хозяйствующими субъектами РФ и КНР осуществляются в соответствии с международной практикой и законодательством государств сторон с использованием иностранной валюты, валюты России (рубли) и валюты Китая (юани)”, – говорится в проекте соглашения.
При этом выбор валюты платежа и способа расчетов согласовывается хозяйствующими субъектами самостоятельно.
В проекте сказано, что Москва и Пекин планируют “активно продвигать использование национальных валют в двусторонней торговле и инвестиционном финансировании, содействовать торговле и создавать благоприятные условия для инвестиций хозяйствующих субъектов” двух стран.
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