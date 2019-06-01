Квартира в ипотеку: какие кредиты берут украинцы

В Украине ипотечные кредиты чаще всего берут на 1-2-комнатные квартиры на максимальный срок – до 20 лет. За 5-10 лет заемщикам удается погасить их.

Ипотечные кредиты предлагают под 22-24% годовых. Часто на первые 1-5 лет кредитования можно получить фиксированную льготную ставку. Она в среднем на 3-5% меньше.

Однако украинцы не спешат брать ипотечные кредиты. В аналогичный период прошлого года спрос был больше. Правда, средний размер займа увеличился с 450 тыс. грн до 580 тыс. грн.

“В отдельные месяцы прошлого года доля ипотечных сделок достигала 11% общего количества купленных квартир. Однако ипотечный потенциал реализуется только в условиях стабильной экономики и доходов населения. Еще одно условие: годовые ставки в течение длительного времени должны быть ниже уровня девальвации гривни, а уровень инфляции должен быть стабильно низким”, – объясняет специалист по недвижимости Сергей Бурлаков.