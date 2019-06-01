Еврокомиссия может оштрафовать Италию на три миллиарда евро

Европейская комиссия (ЕК) намерена начать процедуру введения санкций в отношении Италии в связи с бюджетной политикой нынешнего правительства страны. Об этом сообщила в среду газета La Repubblica со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении проект письма, которое ЕК намерена направить правительству Италии.

В письме ЕК говорится, что отсутствие благоразумной бюджетной политики создает для Италии риск потери доверия со стороны рынков с негативными последствиями для реальной экономики и роста.

По данным газеты, Еврокомиссия намерена рекомендовать правительству Италии сократить бюджетные расходы на 3 – 4 млрд евро (3,4 млрд – 4,5 млрд долл.), если это требование не будет выполнено, против Италии могут быть введены санкции ЕС.

Как ранее сообщали СМИ, в порядке санкций ЕС может оштрафовать Италию на 3 млрд евро.

Ранее ЕК с трудом одобрила представленный Италией бюджет на текущий год, содержащий дорогостоящие социальные меры, которые, по утверждению Рима, должны были привести к оживлению экономического роста. Рим обязался, что дефицит бюджета не превысит 2,04%, сократив под нажимом ЕК прогноз с первоначальных 2,4%. Однако согласно объективным показателям, экономический рост остается практически нулевым, а государственная задолженность, и так одна из самых высоких в ЕС, продолжает расти.

Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер одной из двух правящих партий – “Лига” Маттео Сальвини заверяет, что НДС повышаться не будет, и обещает ввести плоскую шкалу налогообложения в размере 15%. После убедительных результатов его партии на прошедших в минувшее воскресенье выборов в Европарламент, на которых “Лига” получила 34%, Сальвини предлагает пересмотреть экономические нормы и требования ЕК к странам-членам.