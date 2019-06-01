Samsung готовит смартфон повышенной прочности

В Geekbench показался новый смартфон Samsung с кодовым обозначением SM-G889F.

В составе устройства применён фирменный процессор Exynos 9810. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графический контроллер Mali G72MP18. В данных Geekbench базовая частота процессора составляет около 1,8 ГГц.

Тест говорит о наличии 4 Гбайт оперативной памяти. Называется программная платформа – это операционная система Android 9 Pie.

Если верить неофициальной информации, смартфон будет оборудован дисплеем размером 5,2 дюйма по диагонали. Якобы будет использована панель формата Quad HD с разрешением 2560×1440 точек.

Говорится о наличии одинарной 12-мегапиксельной камеры в тыльной части корпуса.

Официальный анонс Samsung Galaxy S Active может состояться в ближайшее время. Цена ожидается на уровне 500-600 долларов США.