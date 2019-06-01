Рынок смартфонов вернётся к росту

Canalys прогнозирует, что в нынешнем году отгрузки смартфонов на мировом рынке снова сократятся.
Возобновление роста спроса ожидается в следующем году.
В 2018-м, по подсчётам аналитиков Canalys, в глобальном масштабе было реализовано примерно 1,39 млрд. «умных» сотовых аппаратов. Это на 4,5 % меньше результата 2017-го.
В нынешнем году падение прогнозируется на уровне 3,1 %. Объём рынка в штучном выражении сократится до 1,35 млрд. единиц.
В 2020-м отрасль, по мнению специалистов, покажет 3,4-процентный рост. Это позволит рынку восстановиться до уровня 2018 года – 1,39 млрд. отгруженных смартфонов.
В период с 2021 по 2023 гг., полагает компания Canalys, мировая отрасль будет расти небольшими темпами – на уровне 2-3 %. Это будет обеспечиваться прежде всего за счёт увеличения спроса на аппараты с поддержкой 5G.
Аналитики говорят, что потребители стали реже менять «умные» сотовые аппараты. Во многих регионах рынок попросту близок к насыщению.
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