Samsung начала разрабатывать сеть 6G

В настоящее время специалисты проводят первичные исследования в данной области. Известно, что в мире сеть 5G еще массово не запущена.
Компания Samsung приступила к разработке 6G – стандарта следующего поколения связи. В настоящее время работа на этапе первичных исследований. Об этом пишет Korea Herald.
Известно, что команда Samsung, которая занимается телекоммуникационными исследованиями, была расширена до центра после запуска 5G-устройств. Есть информация о запуске нового исследовательского центра на базе Samsung Research.
Этот центр, помимо разработок 6G, отвечает также за работу в области робототехники и искусственного интеллекта.
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