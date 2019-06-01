Для кого техосмотр будет обязательным - законопроект

В законопроекте ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны”.
Предлагается с 1 января 2022 года ввести обязательную проверку на пригодность к эксплуатации ТС, предназначенных для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более чем девять с местом водителя включительно, используемых для обеспечения потребностей, не связанных с предпринимательской и/или хозяйственной деятельностью.
Об этом сказано в проекте закона, указывает Министерство инфраструктуры. Сейчас завершается его публичное обсуждение.
Техосмотр планируют сделать обязательным в таком случае:
Штрафы:
Водители коммерческих ТС, своевременно не прошедшие техосмотр – штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан .
Несвоевременный техосмотр: с 20 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть с 340 до 1700 гривен.
Кто будет контролировать – Национальная полиция.
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