Для кого техосмотр будет обязательным - законопроект

В законопроекте ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны”.

Предлагается с 1 января 2022 года ввести обязательную проверку на пригодность к эксплуатации ТС, предназначенных для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более чем девять с местом водителя включительно, используемых для обеспечения потребностей, не связанных с предпринимательской и/или хозяйственной деятельностью.

Об этом сказано в проекте закона , указывает Министерство инфраструктуры. Сейчас завершается его публичное обсуждение.

Техосмотр планируют сделать обязательным в таком случае:

при регистрации/перерегистрации ТС;

при изменении владельца ТС;

при изменении или модификации систем или составляющих ТС, влияющих на безопасность дорожного движения или окружающей естественной среды;

при выезде ТС за пределы зоны таможенного контроля Украины.

Штрафы:

Водители коммерческих ТС, своевременно не прошедшие техосмотр – штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан .

Несвоевременный техосмотр: с 20 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть с 340 до 1700 гривен.

Кто будет контролировать – Национальная полиция.