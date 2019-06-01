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В Украине предложили налоговые изменения для фермеров: эксперт дал оценку

В Украине предложили налоговые изменения для фермеров: эксперт дал оценку

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения.

Это прокомментировал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сравнив налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей в Украине и в Европейском Союзе (ЕС).

“В Европе на сегодня существует много способов для поддержания сельского хозяйства… НДС у нас 20% – независимо от того, какую продукцию изготовляют. А в Европе ситуация в корне другая. НДС там для сельскохозяйственных товаропроизводителей от 5 до 7%, при этом для остальных – 20%”, – отметил эксперт.

При этом, подчеркнул Пендзин, европейские правительства контролируют цены на продукты.

“Европейцы пристально следят за ценами на сельскохозяйственную продукцию. Это мы отпустили цены и сняли госрегулирование на социально значимые продукты питания. В Европе все остается. Они вводят контроль от производителя к столу и контролируют каждую вторую наценку, чтобы цена была не высокой”, – сказал Пендзин.

По его мнению, благодаря этому европейская семья тратит на еду от 12 до 18% своего дохода, а украинская – 50%.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6527 о сельскохозяйственной кооперации, которым устраняются ограничения и предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов.

По материалам Сегодня
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