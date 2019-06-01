Межбанк: ситуация на валютном рынке может измениться

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В среду ситуация на валютном рынке может измениться и на этот раз в пользу укрепления гривны. Виной этому – достаточно позитивные результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ.
Продано бумаг на 8,4 млрд гривен (по официальному курсу НБУ),которые были номинированы в гривне, долларе и евро. Сегодня по этим ОВГЗ клиенты должны рассчитаться с Минфином Украины и некоторые иностранцы будут продавать валюту, чтобы провести эти операции. Это создает определенные ожидания на рынке по укреплению позиций нацвалюты.
Наличный рынок тоже частично приутих в части завышения курса продажи валюты, что говорит о снижении девальвационных настроений среди граждан. Курс продажи в обменках по доллару опустился ниже 27 гривен.
Правда, все эти позитивы могут испортить предстоящие погашения почти 5 млрд гривен старых ОВГЗ, часть из которых были куплены иностранцами и неизвестно захотят ли они их перевложить вновь. Но это станет ясно уже в ближайшее время.
Мы ожидаем 5 июня некоторое снижение давления на гривну за счет расчетов нерезидентов за купленные вчера ОВГЗ с общим настроем на некоторое укрепление гривны с коридором по доллару в пределах 26,85 — 27,10 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,11 / 27,15
евро – 30,50 / 30,54
российский рубль – 0,4152 / 0,4165
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1237 / 1,1238
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