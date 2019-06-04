До какой отметки может упасть курс гривны — прогноз

Президент инвестгруппы Универ Тарас Козак уверен, что падение гривны спровоцировало заявление Коломойского, однако дальнейшее снижение уже связано с внутренними причинами.

По мнению Козака, это может быть одна из причин, почему Национальный банк не вмешивается в рост курса доллара. «Нацбанк понимает, что будет лучше, если иностранцы купят эту валюту дороже», — сказал он.

Вторая причина падения курса гривны может быть связанна с тем, что украинские банкиры, зная, что завтра и послезавтра будет спрос, купили доллары на опережение, чтобы продать иностранным инвесторам. «Вчера они купили по 26,5 гривен за доллар, зная, что завтра продадут дороже, чтобы заработать», — считает он.

Также есть несколько более глобальных причин девальвации гривны. Основной фактор — рост политических рисков, к которым на протяжении достаточно длительного времени рынок демонстрировал завидный «иммунитет». «И, возможно, „медовый месяц“ подходит к концу. К сожалению, поток негативных новостей не истощается: это и назначения на высшие государственные должности, и разговоры о дефолте, и судебные дела Приватбанка, угрозы независимости НБУ, отсрочка транша МВФ и связанного финансирования и так далее, — говорит старший аналитик Райффайзен Банк Аваль Михаил Ребрик. — А вот кредит доверия не бесконечен. Как следствие, мы видим сокращение предложения валюты вследствие охлаждения интереса нерезидентов к инвестированию в гривневые ОВГЗ и „придерживания“ продаж со стороны экспортеров на фоне выплат возмещений НДС».

Фундаментально, с учетом состояния платежного баланса, особых предпосылок для существенного ослабления гривны нет. Но, с учетом предстоящих пиковых выплат по внешнему долгу, негатива добавляет неопределенность относительно тайминга получения очередного транша МВФ. «Но золотовалютные запасы на достаточном уровне, торговые условия для товаров украинского экспорта относительно благоприятные, металлурги существенно нарастили выпуск, летом ожидается рекордный урожай зерновых, газ дешевый и так далее», — утверждает Ребрик.

С другой стороны, в пользу дальнейшего ослабления играет негативный новостной фон и рост политических рисков. «Ситуация может резко усугубиться, если относительно нейтральные на текущий момент настроения иностранных инвесторов сменятся на негативные, что может повлечь сокращение их портфелей в гривневых ОВГЗ с последующим выведением капиталов в валюту, — опасается Ребрик. — Если такие „выводы“ будут сконцентрированы во времени, с учетом „тонкости“ нашего рынка, это может оказать существенное девальвационное давление. На данный момент, на наш взгляд, такие триггеры для „бегства“ капиталов отсутствуют, но ситуация меняется достаточно динамично».