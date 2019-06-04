Назвали самые востребованные профессии в мире

Наибольшим спросом среди работодателей в мире пользуются инженеры. Специалистов ищут в Канаду, США, Германию, Испанию, Чили, Новую Зеландию. Их дефицит испытывают в Украине.
Инженеры востребованы в самых разных сферах. Так, инженеры-строители отвечают за автомобильные и железнодорожные пути, мосты, источники энергии и водоснабжения. Инженеры-механики – за проектирование, изготовление и испытания двигателей, машин и инструментов. Специалисты работают в научно-исследовательских, государственных и производственных отраслях. Современные электронные устройства создают инженеры-электроники.
Не падает спрос на программистов, разработчиков программного обеспечения, web-дизайнеров. Сегодня остро ощущается потребность в грамотных специалистах, которые будут разрабатывать и тестировать новые программы, сайты.
Кроме того, активно ищут аналитиков Big Data. Специалисты изучают и анализируют данные – результаты исследований, рыночные тенденции, предпочтения клиентов. Далее разрабатывают бизнес-решения, как повысить эффективность компании. Преимущественно работают в научных и исследовательских учреждениях, в государственных структурах, банках, медицине, страховом бизнесе, экономической сфере деятельности.
Традиционно работу предлагают врачам – стоматологам, анестезиологам, диетологам, иммунологам, пластическим хирургам, фармацевтам. За рубежом это одни из самых высокооплачиваемых специалистов. За последние 5 лет востребованы врачи общей практики, которые обладают общими знаниями обо всех типах заболеваний.
Чтобы исследовать рынок и запросы потребителей, формировать бизнес-планы, компании нанимают маркетологов.
В последнее время активно ищут криптоторговцев и разработчиков блокчейн-технологий. Ведь вкладывать деньги в криптовалюту становится все более популярно. Университеты Пенсильвании, Нью-Йорка и Сан-Паулу уже готовят дипломированных специалистов в этой области.
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